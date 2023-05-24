موسكو تعول على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي وإيران قبل نهاية العام

عبّر نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، عن أمل روسيا في توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران قبل نهاية العام الحالي.

وصرح أوفيرتشوك لوكالة “ سبوتنيك “: “نتطلع إلى أن يتم توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وجمهورية إيران الإسلامية قبل نهاية العام الحالي. ستكون هذه الاتفاقية وثيقة شاملة تحل محل الاتفاقية المؤقتة التي تم إبرامها حاليًا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة”.

مراسل “سبوتنيك”: إيران توقع مذكرة اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وكان السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، قد أشار في وقت سابق إلى أن إنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيزيد من حجم التجارة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية.

وأوضح السفير الروسي أن المفاوضات بشأن الاتفاقية كانت في مراحلها النهائية، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا، باستثناء قضية الوصول المتبادل إلى الأسواق لبعض المنتجات الزراعية.

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى يتألف من رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي تأسس في عام 2015 ويضم حاليًا خمس دول وهي روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.