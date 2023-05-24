أول قرار من الاتحاد التركي ضد اللاعب الذي بصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ

TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal… pic.twitter.com/FheLaJEkiQ

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 23, 2023