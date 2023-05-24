أول قرار من الاتحاد التركي ضد اللاعب الذي بصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده

” صراع الهويه الديني والحقد العلماني في تركيا وصل لكرة القدم “
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” لاعب فريق فنربهتشه Samet akaydın
يبصق على لاعب
فريق طرابزون سبور اثناء سجوده بعد تسجيله هدفا في المباراة 😳 pic.twitter.com/I93Nbww9r2
— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) May 20, 2023
TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ
TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal… pic.twitter.com/FheLaJEkiQ
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 23, 2023
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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