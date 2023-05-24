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أول قرار من الاتحاد التركي ضد اللاعب الذي بصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم، تحويل اللاعب ساميت أكايدين للجنة الانضباط، بداعي البصق على المصري محمود حسن (تريزيغيه).

وأظهرت صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصق أكايدين نحو تريزيغيه، خلال سجود الأخير على أرض الملعب، عقب تسجيله لهدف في المباراة التي خسرها فريقه طرابزون سبور ضد فنربخشة يوم الخميس الماضي.
وأبدى نادي فنربخشة، اعتراضه على قرار الاتحاد التركي، وقال، في بيان له، إنه “لا يمكن قبول القرار القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم”.
وأضاف: أنه “لحدث تاريخي أن يقرر الاتحاد التركي إحالة لاعبنا ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط.. ثبت بوضوح أنه لم يفعل شيئاً بالعودة للقطات المصورة بالفيديو. هذا أمر فاضح”.
بدوره، وصف نادي طرابزون، “سلوك أكايدين بأنه أمر مثير للاشمئزاز”، وأدان في بيان رسمي “العمل غير الإنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال مواجهة فنربخشة يوم 18 مايو/ أيار الجاري”.
ويحتل طرابزون المركز السادس في الدوري التركي وله 51 نقطة، ويأتي فنربخشة في المركز الثاني ويبتعد بخمس نقاط عن غلطة سراي المتصدر.

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موقع سبوتنيك الروسي

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