نتنياهو: إسرائيل ستفاجئ إيران وكل أعدائها

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، “رسالة إلى إيران، خلال زيارة لقاعدة شعبة المخابرات مع رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي، اللواء أهارون حاليفا، وقادة آخرين”.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن “نتنياهو تلقى خلال جولة له على أحد معسكرات جهاز المخابرات، إحاطة بجهود جهاز الاستخبارات العسكرية لمواجهة التهديد الإيراني، ولإحباط العمليات الإرهابية بالضفة الغربية”.

وقال نتنياهو: إن “إسرائيل تفاجئ إيران دوما وسوف تفاجئ كل أعدائها”، مضيفا أن “ما رآه هنا اليوم هو المستقبل بالفعل.. لذا فليعلم كل أعدائنا.. نحن متقدمون عليكم بفارق كبير”.

مسؤول إيراني: استهداف منشآتنا النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال أمس الثلاثاء، إن لدى إسرائيل القدرة على ضرب إيران إذا أدى تقدم الأخيرة في برنامجها النووي إلى تطورات سلبية في المنطقة.

وحسب قناة “i24NEWS”، تصريحات هاليفي جاءت خلال مشاركته في مؤتمر “هرتزليا 2023″، الذي يعقد في معهد “ريخمان” الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي “لدينا القدرة على ضرب إيران … دون الخوض في التفاصيل، هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفع إلى هذا العمل”.

إسرائيل: لدينا القدرة على ضرب إيران في حال حدوث تطورات سلبية

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تسحي هانغبي، خلال نفس المؤتمر، إن بلاده على علم بالمنشأة النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض بالقرب من نطنز.

وأكد هانغبي أن المنشأة النووية الجديدة التي تبنيها إيران لن تكون في مأمن من التعرض لهجوم، رغم تقديرات الخبراء بأنها ستكون بعيدة عن متناول القنابل الأمريكية التي تخترق المخابئ.

من جانبها، اعتبرت إيران، “تصريحات إسرائيل باستعدادها لضرب منشآت إيران النووية هو إرهاب رسمي يقابل بصمت دولي”، مؤكدا أن “استهداف المنشآت النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها”.

وقال مسؤول إيراني، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن “التهديدات المتزايدة تؤكد أن إسرائيل هي أساس عدم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعكس عمق المشاكل الداخلية فيها”.

إسرائيل تتهم إيران بخوض حرب استنزاف ضدها عبر وكلائها القريبين من الحدود

ورأى المسؤول الإيراني، أن “إسرائيل تعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة وتحاول الظهور بمظهر القوي”، مؤكدا أن “إيران ليست من دعاة الحروب لكن على العالم أن يدرك أنه لا خطوط حمراء في رد طهران على إسرائيل”، بحسب قوله.