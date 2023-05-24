نائب الرئيس الإيراني يعلن عن تنسيق بين دول عدة للاستغناء عن الدولار في تعاملاتها

أعلن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، عن ترتيبات بين مجموعة من الدول، تستهدف الاستغناء عن الدولار في التعاملات بينها.

طهران – سبوتنيك. وقال مخبر، خلال اجتماع رؤساء المصارف الآسيوية، الذي يضم 9 دول، الأربعاء، إن “العمل جار على الاستغناء عن الدولار في التعاملات بين الدول المشاركة في الاجتماع”.

كان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن أن 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية.

ميشوستين: 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين تجري بالروبل واليوان

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن التحول نحو العملات المحلية في التسويات المالية بين الدول بدلا من الدولار الأمريكي، أصبح نهجاً لا يمكن إيقافه، مشيرا إلى أن دولرة الاقتصاد العالمي تفيد أطرافاً دولية دون أخرى.

وفي السياق، قالت السلطات الإندونيسية إن دول الآسيان تخطط للتعامل التجاري فيما بينها بعملاتها المحلية.

وتدرس دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إمكانية إنشاء عملة مشتركة لتقليل الاعتماد على الدولار.