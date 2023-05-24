الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض طائرة مسيرة تابعة له لإطلاق نار من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن “إطلاق نار تعرضت له من داخل سوريا طائرة مسيّرة استطلاعية تابعة له”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن “مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تقوم بمهمة جمع معلومات اعتيادية”.

وأضاف أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي “ردت بإطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها إطلاق النار”، مشيرًا أن “المسيرة لم تتعرض لأية أضرار وواصلت مهمتها”.

تعرضت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع لاطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تهم بمهمة جمع معلومات اعتيادية حيث ردت قوات جيش الدفاع باطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها اطلاق النار. لم تتعرض المسيرة لأية أضرار وواصلت مهمتها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 24, 2023

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وجّه أمس الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك خلال حديثه في مؤتمر “هرتسليا 2023”.

وقال هاليفي: “سوريا بدأت تتعافى. الطريق طويل. الطلقة الأخيرة في الحرب الأهلية لم تطلق بعد”، على حد زعمه، دون مزيد من التوضيح.

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وأضاف: “إيران تستخدم سوريا كمنطقة حرب محتملة ضد إسرائيل. أُذكّر بشار الأسد بحقيقة مثيرة للاهتمام – كل دولة تمسكت بإيران في السنوات الأخيرة قد فشلت وتفشل بلا مستقبل. ليضع (الأسد) ذلك في الاعتبار”، وفق صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية.