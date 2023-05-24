رسميا… جوردي ألبا يغادر برشلونة في نهاية الموسم

قرر جوردي ألبا مغادرة نادي برشلونة، وبداية من نهاية موسم 2022-2023، سيخلع قميص البارسا باحثا عن مغامرة جديدة بعيدا عن كامب نو.

سيغادر جوردي ألبا الظهير الأيسر الفريق الكتالوني بعد أحد عشر موسماً، حيث وصل في موسم 2012-2013 قادما من فالنسيا ولم يكن بحاجة إلى أي تكيف ليصبح بلا منازع في موقعه لأكثر من عقد.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم: “جوردي ألبا يغادر برشلونة في نهاية الموسم، حيث توصل نادي برشلونة والمدافع إلى اتفاق لإنهاء عقد الأخير والذي كان ينتهي موسم 2023/24”.

FC Barcelona and Jordi Alba have reached an agreement to terminate the latter’s contract binding him to the club until the end of the 2023/24 season — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023

كان لدى جوردي ألبا موسم واحد آخر في عقده، لكن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما يريد أن يجرب حظه في مكان آخر، لأنه لم يكن لديه أي فرص في فريق تشافي هذا الموسم بسبب الأداء الرائع لأليخاندرو بالدي.

وتابع البارسا في بيانه: “يود نادي برشلونة أن يعرب علنًا عن امتنانه لألبا على مهنيته والتزامه وتفانيه، علاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل توفيق في المستقبل. سيكون برشلونة دائمًا موطنًا لك يا جوردي”.

يشار إلى أنه، مع ظهور أليخاندرو بالدي في الفريق الأول لبرشلونة بمرور الوقت توقف جوردي ألبا عن لعب مركز الظهير الأيسر هذا الموسم. لقد تولى دوره بشكل جيد في الأشهر الأخيرة، لكنه قرر التنحي في النهاية.

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ويأتي الإعلان عن رحيل ألبا عن برشلونة بعد نحو أسبوعين، من إعلان قائد ولاعب وسط الفريق الكتالوني متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم سيرجيو بوسكيتس أنه سيرحل هذا الصيف بنهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل، منهيا حقبة ناجحة جدا في صفوف البارسا.

برحيل ألبا وبوسكيتس، فقد نادي برشلونة اثنين من ممثلي العصر الذهبي في تاريخه.

ومساء أمس الثلاثاء، تلقى فريق برشلونة الخسارة الثانية على التوالي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، أمام مضيفه بلد الوليد بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الليغا.