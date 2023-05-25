نيبينزيا: الولايات المتحدة فقدت حيادها في الصراع العربي الإسرائيلي

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة فقدت أخيرًا حيادها بشأن قضية الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “المعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين تتجلى بوضوح في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتواصل الولايات المتحدة محاولاتها الأحادية الجانب لعكس التدهور على الأرض من خلال استبدال العالم السياسي الحقيقي بالعالم الاقتصادي”.

ووفقا له، من خلال عرقلة عمل الرباعية للوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة تروج بعناد للتطبيع العربي الإسرائيلي، متجاوزة الحل العادل للمشكلة الفلسطينية.

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وأكد نيبينزيا: “المفارقة الرئيسية هنا هي أن واشنطن، التي تدعي أنها الراعي الوحيد لعملية التسوية في الشرق الأوسط، فقدت منذ فترة طويلة وبشكل كامل الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوسيط النزيه”.