وزير الداخلية الروسي يتعرف على عمل وحدات وزارة الداخلية السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الداخلية الروسي عقد مع نظيره السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء في الرياض، جلسة مباحثات رسمية.