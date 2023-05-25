وزير الداخلية الروسي يتعرف على عمل وحدات وزارة الداخلية السعودية

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، قام خلال زيارته للسعودية بجولة على عدد من إدارات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
وقالت فولك: “زار فلاديمير كولوكولتسيف، بدعوة من نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، عددًا من إدارات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية”.
وتابعت فولك: “تعرف كولوكولتسيف على عمل المركز الوطني للعمليات الأمنية، ومن بين المهام الرئيسية للمركز مراقبة وتحليل المعلومات اليومية حول الحوادث”.
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23 مايو, 15:42 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاع الوزير الروسي على قدرات الإدارة العامة للجوازات.
ولفتت فولك إلى أنه “إذا لزم الأمر، فإن موظفي الوحدة يقومون بنشر نقاط إضافية لمراقبة جوازات وإقامات الحجاج الذين يصلون إلى البلاد”.
وأضافت فولك أن كولوكولتسيف زار أيضا مركز الإدارة الرئيسي لمكافحة المخدرات وأكاديمية الملك فهد التابعة لوزارة الداخلية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الداخلية الروسي عقد مع نظيره السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء في الرياض، جلسة مباحثات رسمية.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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