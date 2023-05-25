البيت الأبيض: بايدن يعتزم تعيين قائد القوات الجوية رئيسا لأركان الجيش

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإعلان عن نيته ترشيح تشارلز براون رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الحالي ليكون الرئيس القادم لهيئة الأركان المشتركة للجيش.

سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض “في فترة ما بعد الظهر، سيعلن الرئيس عن نيته ترشيح الجنرال تشارلز براون ليكون الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة”، مشيرا إلى أ نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن سيحضران الحدث.

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يذكر أن الجنرال مارك ميلي هو من يشغل حاليا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، لكن فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات ستنتهي في وقت لاحق من هذا العام.

تأتي الأنباء حول وجود نية لتعيين براون رئيسا لأركان الجيش الأمريكي في أعقاب تصريحات للعقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، قال فيها إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء “عملية عسكرية” على أراضي أوكرانيا.

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وأفاد ماغريغور بأن “الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء “عملية” على أراضي أوكرانيا، ولا يرغبون الاعتراف بهزيمة نظام كييف”.