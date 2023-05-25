مرشح للرئاسة الأمريكية: بايدن يفتقر للحيوية ويتعثر أمام التحديات

صرح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بأن الرئيس الحالي جو بايدن يفتقر إلى الحيوية وأنه يتعثر عند التعامل مع التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة.

سبوتنيك. وأضاف ديسانتيس مساء الأربعاء، “رئيسنا، بينما يفتقر إلى الحيوية، يتعثر في مواجهة تحديات أمتنا ويسترشد بالعامة، لا أعتقد أن الأمر يجب أن يسير على هذا النحو، فالتراجع الأمريكي ليس حتميا، إنه خيار، ويجب أن نختار اتجاها جديدا، مسارا سيؤدي إلى تنشيط أمريكا”.

مكارثي محذرا من مخاطر عجز تاريخي: تقاعس بايدن يهدد سداد ديون الولايات المتحدة

أدلى ديسانتيس بتصريحاته خلال مناقشة مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر منصة “تويتر سبيسز”، والتي استخدمها ديسانتيس للإعلان رسميا عن ترشيحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وشدد ديسانتيس على ضرورة أن تعزز الحكومة الأمريكية الأمن على حدود البلاد مع المكسيك، ومنع ملايين المهاجرين غير الشرعيين من التدفق إلى الولايات المتحدة، ودعم تطبيق القانون وإعادة ترسيخ النزاهة في الجيش الأمريكي.

إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لهزيمة بايدن المحتملة في الانتخابات

وتابع مرشح الرئاسة إن الحكومة الدستورية الأمريكية يجب أن تتوقف عن إدارتها من قبل “بيروقراطيين غير منتخبين” والعودة إلى إدارة ممثلين منتخبين يمثلون الشعب الأمريكي.

يذكر أن ديسانتيس كان قد أعلن في وقت سابق، من مساء الأربعاء، التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للترشح للرئاسة في انتخابات 2024.