غرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي

أعلنت وزارة النقل الصينية، مساء أمس الأربعاء، غرق سفينة الصيد الصينية التي انقلبت في المحيط الهندي الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن وزارة النقل أن السفينة المنكوبة غرقت في الساعة 2:12 صباح يوم الأربعاء، عند التقاء خط العرض 5 درجات و47.939 دقيقة جنوبا وخط الطول 77 درجة و46.315 دقيقة شرقا.

وأوضحت الوزارة إن السفينة غرقت في مياه يبلغ عمقها حوالي 5000 متر، ونجحت السلطات حتى الساعة 11:00 صباح أمس الأربعاء، في انتشال سبع جثث خلال عملية البحث والإنقاذ، فيما لم يتم العثور على ناجين.

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يشار إلى أن السفينة المنكوبة “لوبنغ يوانيوي 028” كانت تحمل على متنها 39 من أفراد الطاقم، منهم 17 بحارا صينيا و17 إندونيسيا وخمسة بحارة من الفلبين، ووقع الحادث في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 16 مايو/ أيار الجاري.

يذكر أن أستراليا ودول أخرى كانت قد أرسلت فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث، وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية إن الصين تنسق جهود الإغاثة وانه يتم اطلاع الفيليبين على الوضع.

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وأطلقت السلطات الصينية خطة طوارئ تشمل سفارات وقنصليات في أستراليا وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا والفيليبين ودولا أخرى، حسب المصدر نفسه.