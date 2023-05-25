صد هجوم شنته درون على مدينة سيفاستوبول الروسية

صرح ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية والبحرية في المدينة صدت هجوما شنته طائرة مسيرة خلال الليل.

سبوتنيك. وأوضح رازفوجاييف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قائلا: “صد جيشنا هجوما آخر بطائرة بدون طيار على سيفاستوبول، وأسقطت قوات أسطول البحر الأسود طائرتين بدون طيار بأسلحة صغيرة”.

وأضاف رازفوجاييف: “تعرضت عدة طائرات بدون طيار أخرى للتشويش، مشيرا إلى أنه لم تحدث أضرار مادية في المدينة، مضيفا أن جميع الخدمات مستمرة في مراقبة الوضع.

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وفي وقت سابق، حمّل رئيس برلمان شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول، قائلا هذه “مكائد فريق إرهابي أوكراني” والأشخاص الذين يرسلونهم.

وقال كونستانتينوف خلال مقابلة مع قناة “روسيا 24”: “بالطبع، هذه هي كل مكائد الطرف الإرهابي الأوكراني والأشخاص الذين يرسلونهم، بالتأكيد، هؤلاء الذين نفذوا عملية التخريب ليسوا من القرم”، مضيفًا أن الجهات الأمنية تحقق في الموضوع وننتظر النتائج.