مذكرة تفاهم بين إيران وأفغانستان في مجال الأدوية والمعدات الطبية

وقعت إيران وأفغانستان مذكرة تفاهم تنص على التعاون الشامل بين البلدين في مجال الأغذية والأدوية والمنتجات الصحية.
وقالت وكالة “إرنا” أنه تم توقيع المذكرة من الجانب الإيراني منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ومن الجانب الأفغاني الإدارة الوطنية للأغذية والأدوية.
وتقضي مذكرة التفاهم كذلك بتوريد الأدوية والمعدات، كما اتفق البلدان على توفير مجال تطوير إنتاج وتوريد احتياجاتهما من المعدات الصيدلانية والطبية بمساعدة بعضنا البعض.
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13 أبريل, 08:39 GMT
جاء توقع مذكرة التفاهم في طهران على هامش زيارة عبد الباري عمر رئيس الإدارة الوطنية الأفغانية للأغذية والأدوية وسيد حيدر محمدي رئيس منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة والطب والتعليم الطبي في جمهورية إيران الإسلامية، من أجل تطوير وتعزيز التعاون في مجال الطب والغذاء.
وبموجب المذكرة يتم تبادل المعلومات والخبرات في مجال سياسات وبرامج النظام الصيدلاني ، وسلامة الغذاء، وتدريب وتمكين مدراء وخبراء النظام الصيدلاني للطرفين فيما يتعلق بدورات بناء المهارات في مجالات مثل تسجيل الملفات الفنية امتطلبات وآليات إجراء الدراسات السريرية، والتكافؤ البيئي للمعايير والأساليب المثلى للإنتاج (GMP) ونظام المراقبة، والتتبع والتحكم في صحة المنتجات الصحية (Tac)، وتنظيم الأمور المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية وسلامة الأغذية من هذه المذكرة.
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