مذكرة تفاهم بين إيران وأفغانستان في مجال الأدوية والمعدات الطبية

وقعت إيران وأفغانستان مذكرة تفاهم تنص على التعاون الشامل بين البلدين في مجال الأغذية والأدوية والمنتجات الصحية.

وقالت وكالة “إرنا” أنه تم توقيع المذكرة من الجانب الإيراني منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ومن الجانب الأفغاني الإدارة الوطنية للأغذية والأدوية.

وتقضي مذكرة التفاهم كذلك بتوريد الأدوية والمعدات، كما اتفق البلدان على توفير مجال تطوير إنتاج وتوريد احتياجاتهما من المعدات الصيدلانية والطبية بمساعدة بعضنا البعض.

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جاء توقع مذكرة التفاهم في طهران على هامش زيارة عبد الباري عمر رئيس الإدارة الوطنية الأفغانية للأغذية والأدوية وسيد حيدر محمدي رئيس منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة والطب والتعليم الطبي في جمهورية إيران الإسلامية، من أجل تطوير وتعزيز التعاون في مجال الطب والغذاء.