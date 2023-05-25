قناة السويس تعلن نجاح تعويم سفينة جانحة وعودة الملاحة لطبيعتها

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، عن نجاح تعويم السفينة الجانحة في المجرى الملاحي للقناة، صباح اليوم الخميس.

القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، إن السفينة “شين هي تونغ” وهي سفينة شحن ترفع علم هونغ كونغ، تم تعويمها بنجاح في القناة.

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وأكد ربيع في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” المصرية، أن السفينة تم تعويمها بنجاح بعد أن جنحت صباح اليوم. وقال ربيع إن حركة الملاحة في قناة السويس تعود إلى طبيعتها بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم.