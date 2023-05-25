روسيا وبيلاروسيا توقعان وثائق لنشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا

وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي سيرغي شويغو وفيكتور خرينين، يوم الخميس، في مينسك على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي بيلاروسيا.

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، إن حربًا غير معلنة شنتها دول غربية ضد موسكو ومينسك.

تابع شويغو: “اليوم نحن معا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حربا غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا”.

ووفقا له، فإن “النشاط العسكري لحلف “الناتو” اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية”.

وأضاف شويغو: “يتم تنفيذ مجموعة من التدابير لزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية”.

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وتابع: “يجري نشر وحدات عسكرية إضافية وبنية تحتية عسكرية، وتكثيف التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود دولة الاتحاد(هنا يقصد حدود روسيا و بيلاروسيا).

وقال شويغو: إن “روسيا لا تزال تسيطر على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية المتمركزة في بيلاروسيا وقرار استخدامها أيضا”.