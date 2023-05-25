رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني: إسرائيل تشعر بقلق على مستقبلها

وتحل، اليوم، الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي في 25 مايو/ أيار عام 2000.

#لبنان : رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد خلال المؤتمر الـ11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: اليوم “إسرائيل” قلقة على مستقبلها وعلينا أن نهيئّ أنفسنا لنأخذ مكاننا لصياغة مصير هذه المنطقة، ومصيرها لا يصنعها المهزومون.

يذكر أن “حزب الله” اللبناني أجرى، الأحد الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في الجنوب اللبناني، ضمن الاحتفالات بهذه المناسبة، وهي المناورات التي أثارت غضب إسرائيل، حيث شارك فيها مقاتلون من مختلف التخصصات العسكرية وشهدت استعراضًا لأسلحة وصواريخ وآليات عسكرية.