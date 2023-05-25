رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني: إسرائيل تشعر بقلق على مستقبلها

قال إبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي لـ “حزب الله” اللبناني، إن إسرائيل تشعر بالقلق على مستقبلها، مضيفًا: “يجب أن نهيئ أنفسنا لنكون قادرين على صياغة مصير المنطقة.
وتابع السيد، خلال المؤتمر الـ 11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: “مصير المنطقة لا يصنعه المنهزمون”.
وقال رئيس المجلس السياسي لـ “حزب الله” اللبناني: “العدو دخل المنطقة من بوابات مختلفة ليصنع الشرق الأوسط الجديد”، مضيفًا: “لكن منطقتنا استطاعت إفشال جميع مخططات الأعداء”.
“تحمل رسائل تحذيرية”.. “حزب الله” يجري مناورة عسكرية كبيرة في الجنوب اللبناني… فيديو
21 مايو, 12:43 GMT
وذكرت إذاعة “النور” اللبنانية أن المؤتمر الـ 11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، انطلق اليوم الخميس، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
وتحل، اليوم، الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي في 25 مايو/ أيار عام 2000.
#لبنان: رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد خلال المؤتمر الـ11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: اليوم “إسرائيل” قلقة على مستقبلها وعلينا أن نهيئّ أنفسنا لنأخذ مكاننا لصياغة مصير هذه المنطقة، ومصيرها لا يصنعها المهزومون.
— إذاعة النور (@alnourradio) May 25, 2023
يذكر أن “حزب الله” اللبناني أجرى، الأحد الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في الجنوب اللبناني، ضمن الاحتفالات بهذه المناسبة، وهي المناورات التي أثارت غضب إسرائيل، حيث شارك فيها مقاتلون من مختلف التخصصات العسكرية وشهدت استعراضًا لأسلحة وصواريخ وآليات عسكرية.
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