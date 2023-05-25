انهيار مبنى وإجلاء سكانه إثر حريق هائل في سيدني… فيديو

نشب حريق ضخم في مبنى في ضاحية سوري هيل بوسط سيدني بعد ظهر اليوم (الخميس).

وقالت وسائل إعلام محلية إنه يعتقد أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصا من المبنى المكون من سبعة طوابق والواقع في شارع راندل بالقرب من المحطة المركزية، وسط اشتعال النيران في عدة طوابق منه.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة نيو ساوث ويلز: تلقينا مكالمات الطوارئ عندما بدأت ألسنة اللهب تجتاح المبنى بعد الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 100 من رجال الإطفاء و20 عربة إطفاء من عدة محطات تعمل حاليا على احتواء الحريق وإخماده.

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وبدأ المبنى في الانهيار، بينما بدأت النيران في الانتشار لتصل إلى العديد من المباني المجاورة، بما في ذلك الشقق السكنية، كما دمرت مركبة واحدة على الأقل في المنطقة المجاورة.

وحثت خدمة الإطفاء والإنقاذ الجمهور على تجنب المنطقة مع استمرار عمليات مكافحة الحرائق.