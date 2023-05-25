السفينة "إيفان خورس" تصد هجوم الزوارق المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة “إيفان خورس” التابعة لأسطول البحر الأسود بثلاثة قوارب مسيرة عالية السرعة، والتي تؤدي مهام ضمان سلامة خط أنابيب الغاز “السيل التركي” و”السيل الأزرق” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا”.
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وأعد فريق “سبوتنيك” رسم بياني حول السفينة “إيفان خورس”، التي صدت هجوم الزوارق المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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