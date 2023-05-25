الخارجية الروسية تنقل لسفراء 3 دول أوروبية احتجاجها على سير تحقيقات "نورد ستريم"

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفراء كل من ألمانيا والدنمارك والسويد إلى مبنى الوزارة، للاحتجاج على عدم التوصل لنتائج إثر التحقيقات في قضية تفجير خطوط التيار الشمالي “نورد ستريم”.
وكتبت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي: “في 25 مايو/ أيار، تم استدعاء سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد إلى وزارة الخارجية الروسية، واحتجت الوزارة بشدة على الغياب الكامل لنتائج التحقيقات الوطنية التي يُزعم أن سلطات هذه البلدان نفذتها في أعمال التخريب (بخطوط) نورد ستريم في سبتمبر/ أيلول 2022، وعدم قدرتها (هذه البلدان) على ضمان الشفافية في إجراءات التحقيق.
رفضت سلطات ألمانيا الاتحادية والدنمارك والسويد التعاون مع الجانب الروسي في هذه الحالة، بعدم الرد على رسالة رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين التي بعثها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى رؤساء حكومات هذه الدول على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومفتوح بمشاركة ممثلين عن السلطات الروسية وشركة “غازبروم”، متجاهلين ملاحظات السفارات الروسية في هذا الصدد.
وأضاف البيان: “كما تم ذكر عدم اهتمام الدول المذكورة بإثبات الملابسات الحقيقية لهذا العمل التخريبي”.
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بل على العكس من ذلك، فمن الواضح أنهم من خلال أفعالهم يمررون الوقت ويحاولون إخفاء آثار ومرتكبي الجريمة الحقيقيين، وهم كما نعتقد دول معروفة”.
وتابع البيان: “في الوقت نفسه، ليس من قبيل المصادفة أن يتم إغراق وسائل الإعلام بتسريبات لتسخ غير مؤكدة رغبة بإرباك الموقف”.
وختم البيان: “تم الإعلان عن نية الاستمرار في الضغط على سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بمشاركة إلزامية من روسيا”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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