الخارجية الروسية تنقل لسفراء 3 دول أوروبية احتجاجها على سير تحقيقات "نورد ستريم"

وكتبت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي: “في 25 مايو/ أيار، تم استدعاء سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد إلى وزارة الخارجية الروسية، واحتجت الوزارة بشدة على الغياب الكامل لنتائج التحقيقات الوطنية التي يُزعم أن سلطات هذه البلدان نفذتها في أعمال التخريب (بخطوط) نورد ستريم في سبتمبر/ أيلول 2022، وعدم قدرتها (هذه البلدان) على ضمان الشفافية في إجراءات التحقيق.