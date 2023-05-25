صرح النائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، أن سلطات كييف، التي أعلنت عن الهجوم المضاد، تحاول بشكل خادع خلق انطباع خاطئ في الغرب حول قدراتها.

وقال شيريميت لوكالة “سبوتنيك”: “يسعى (مستشار رئيس مكتب زيلينسكي) بودولياك إلى خلق انطباع خاطئ مخادع لدى الغرب حول قدرات الجيش الأوكراني”. إذا اعتبر قصفه وهجماته الإرهابية التي تستهدف قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية هجوماً مضاداً، فقد آن الأوان للعمل بالتفصيل على تحييد قادة التشكيلات الإرهابية وتوجيه الضربات التكتيكية على الحدود الغربية من أجل قطع إمداد أسلحة للإرهابيين. العملية العسكرية الروسية الخاصة روغوف: الجيش الروسي يشن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك على الهواء من قناة “راي” الإيطالية، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر منذ عدة أيام. وأضاف أن أوكرانيا لن تضرب أراضي روسيا، وتعتزم كييف استخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب في ما سماه “بالأراضي التي تحتلها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم”.

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