رجل أعمال إماراتي يقترح إنشاء "جنة" في مصر تمكنها من سداد ديونها.. فيديو

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن مصر يمكنها أن تسدد القروض التي عليها إذا استجابت لإقامة مشروع في شارع صلاح سالم بالقاهرة.

وقال الحبتور في تصريحات تلفزيونية، إن تطوير البنية التحتية في مصر والتي من بينها شبكة النقل الحديثة وإنشاء العديد من وسائل النقل “القطار الكهربائي، المونوريل، عامل رئيسي من أجل جذب الاستثمار داخل البلاد.

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي، أن المسؤولين في الإمارات يعملون من أجل خدمة الوطن، مشيرا إلى العديد من التسهيلات اللازمة التي تقدمها أبو ظبي لجذب الاستثمار.

وتابع “لكن رغم تطوير شبكة الطرق في مصر، تحتاج إلى طرق دعاية مختلفة من أجل جذب المستثمرين في مختلف المجالات”.

وأكد “أنه تقدم لمسؤولين مصريين بفكرة مشروع من أجل تنفيذه داخل مصر”، إلا أنه لم يتلق ردا على هذا المقترح، مشيرا إلى أن “تكلفة هذا المشروع وصلت إلى حوالي 6 مليارات دولار”.

وعن طبيعة المشروع أوضح الحبتور أنه أعد الدراسة ووضعها أمام مسؤولين (لم يسمهم)، لافتا إلى أن المشروع يبدأ من الكلية الحربية حتى آخر شارع صلاح سالم، وقال “سأحول هذا الشارع إلى جنة الدنيا على الأرض”.

وتابع “هذا المشروع سيكون أكبر بوابة وأهم من برلين ولندن وأكسفورد”، وأكمل “مصر الخير فيها كل شيء ما تحتاج لشيء، إذا عملت هذا المشروع ما تحتاج لقروض، وتقدر مصر تسدد قروضها”.