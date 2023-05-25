العراق يتفق مع "أرامكو" السعودية على استثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي

أعلن العراق، اليوم الخميس، الاتفاق مع شركة “أرامكو” السعودية على الاستثمار وتطوير حقل “عكاز” الغازي في محافظة الأنبار.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في بيان، إنه “تم الاتفاق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على قيام شركة أرامكو السعودية بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار”.

لماذا خفضت إيران إمدادات الغاز إلى العراق… وما الرسائل التي يحملها القرار؟

وأشار إلى أن “الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم”.

وكان العراق قد أعلن في مارس/آذار الماضي، بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار غربي البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يوميا.