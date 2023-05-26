رئيس وزراء أرمينيا: يريفان وباكو تتجهان نحو تطبيع العلاقات

صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن يريفان وباكو اتفقتا على الاعتراف بوحدة أراضي بعضهما بعضا، وأنهما في طريقهما إلى تطبيع العلاقات.

وقال باشينيان في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: “اتفقت أرمينيا وأذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي كل منهما، وعلى هذا الأساس نحقق تقدمًا جيدًا نحو تسوية علاقاتنا”.

وأشار باشينيان في هذا السياق إلى مسألة حقوق وأمن سكان إقليم ناغورني قره باغ في إطار الآلية الدولية.

وقال باشينيان: “آمل أن يبدأ حوار طبيعي وبناء بين باكو وستيباناكيرت (عاصمة إقليم قره باغ) في وقت قصير”.

كما أعلن باشينيان عن استعداد يريفان لفتح الاتصالات في جنوب القوقاز.

الدفاع الأرمينية تؤكد أن الجيش الأذري استهدف أراضيها أثناء قصف كاراباخ

وأوضح: “أود أن أؤكد استعداد جمهورية أرمينيا لفتح جميع العلاقات الاقتصادية وخطوط النقل والاتصالات في المنطقة التي تمر عبر أراضي جمهورية أرمينيا، والتي تسمى بمفترق الطرق الأرميني، نحن مستعدون لفتح اتصالات اقليمية في إطار سيادة وسلطة الدول التي تمر عبرها”.

وأشار إلى أنه يقصد وسائل النقل والاتصالات الاقتصادية التي نصت عليها البيانات الثلاثية لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان.