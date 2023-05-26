لوكاشينكو يعلن بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة بيلتا الرسمية عن لوكاشينكو: “أعلمني [ الرئيس الروسي] أنه وقع مرسوما بشأن إجراءاتنا لنشر أسلحة نووية في بيلاروس. أي أنها كانت وثيقة محددة، ثم اتخذ القرار بمتابعة ما اتفق عليه شفويا. كان من الضروري تجهيز مواقع للتخزين وما إلى ذلك (في بيلاروس). جهزنا كل شيء، ثم تم البدء بنقل الأسلحة النووية”.

وأكد لوكاشينكو أن الأسلحة النووية الروسية المتمركزة في بلاده “آمنة تماما ولن يمسها أي مخرب”.

غالوزين: الأسلحة النووية في بيلاروسيا تحت السيطرة الروسية

كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن اليوم الخميس، أن السيطرة على نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروسيا، ستظل بيد روسيا، إضافة إلى قرار استخدامها.

وقال شويغو، خلال التوقيع مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي الجمهورية: “روسيا لا تنقل أسلحة نووية إلى جمهورية بيلاروس: السيطرة عليها وقرار استخدامها يبقى بيد الجانب الروسي”.

وأضاف أنه “يمكن اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل لضمان أمن دولة الاتحاد (روسيا – بيلاروس) والاستجابة للوضع العسكري السياسي”.

ووقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي اليوم الخميس، على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس، وبحثا الوضع العسكري السياسي وقضايا التعاون العسكري الفني بين وزارتي الدفاع .

روسيا وبيلاروسيا توقعان وثائق لنشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا

ووصل شويغو إلى مينسك، للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لبحث التحديات والتهديدات الإقليمية، وقضايا تحسين نظام الاستجابة للأزمات؛ إضافة إلى عدد من القضايا المشتركة.

ويشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في المنظمة والأمين العام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.