تصدرت مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الروسية عناوين الأخبار لأشهر طويلة وذلك بعد المعارك الضارية والبطولات الخالدة التي حققها الجيش الروسي في هذه المدينة الاستراتيجية.

ولأن النصر لا يكون بالمجان، فقد أظهر مقطع فيديو تم تسجيله من طائرة روسية مسيرة الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة بعد الأعمال القتالية التي نتج عنها تحرير المدينة من براثن قوات النازيين الجدد التابعة لنظام كييف.

ويتضح بشكل جلي أن عناصر نظام كييف قد دمروا البنى التحتية والأبنية السكنية ودور العبادة قبل أن يتم دحرهم تماما من آخر حي في المدينة حيث تم رفع العلم الروسي فوق آخر الأبنية المحررة.