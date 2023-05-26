الشرطة البريطانية تعتقل شخصا على خلفية اصطدام سيارة ببوابة مقر رئيس الوزراء

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخص على خلفية حادث اصطدام سيارة بالبوابة الأمامية لمقر رئاسة الوزراء في العاصمة لندن.

وذكرت الشرطة في بيان أنه “تم إلقاء القبض على شخص على خلفية اصطدام سيارة بالبوابات الرئيسية لداونينغ ستريت”.

وأوضح البيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأن التحقق جار من ملابساته.

وحسب ما أوردت تقارير محلية، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك كان في مقر رئاسة الوزراء في وقت الاصطدام، ثم غادر بعد الحادث.

BREAKING: A car has collided with the front gates of Downing Street in central London, where Prime Minister Rishi Sunak’s office and residence are based, police said Thursday. One man has been arrested on suspicion of dangerous driving.pic.twitter.com/6lyWi8LX47 — Ground News (@Ground_app) May 25, 2023

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة هي من تتولى التحقيق في الحادث وليس سلطات مكافحة الإرهاب، في حين لم تعلق الشرطة رسميا على هوية منفذ العملية أو دوافعه.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.