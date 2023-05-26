البنتاغون: طلبنا من أوكرانيا عدم استخدام أسلحتنا على الأراضي الروسية

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية.

وقال ميلي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “لا يمكنني القول بدقة الآن ما إذا كانت معدات وفرتها الولايات المتحدة أم لا (التي تم استخدامها بالهجوم على بيلغورود)”.

لقد رأيت نفس اللقطات التي رأيتموها لكن يمكنني القول إننا طلبنا من الأوكرانيين عدم استخدام المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لشن هجمات مباشرة على الأراضي الروسية.

واستبعد ميلي في وقت سابق من اليوم الخميس أن تحقق أوكرانيا هدفها المتمثل فيما سماه “بإعادة أراضيها المفقودة”.

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هدف أوكرانيا الاستراتيجي المتمثل في إعادة جميع الأراضي المفقودة لا يبدو عسكريًا قابلاً للتحقيق على المدى القصير.