الخارجية الليبية تصدر بيانا بشأن الاعتداء على ملحقيتها العسكرية في الخرطوم

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا بيانا، مساء أمس الخميس، استنكرت فيه تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية في الخرطوم لاعتداء مسلح.

وبحسب البيان، الذي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، فإن الوزارة أدانت هذا الاعتداء الذي خلف أضرارا مادية بالمبني، وذلك بعدما سبق وأن تم إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية من مقارها في العاصمة السودانية وعودتهم إلى ليبيا.

ودعت الوزارة في بيانها “كافة الجهات السودانية ذات الصلة إلى ملاحقة المتورطين في “هذا الفعل الإجرامي” الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية”.

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وجددت الخارجية الليبية إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لعدد من الدول، مشددة على رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان.

في السياق ذاته، أكدت الوزارة “تضامنها ودعمها الكامل للأشقاء في السودان وتواصل تشجيع كافة أطراف الأزمة السودانية على تغليب لغة الحوار وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية بما يضمن استقرار ورفاهية السودان”.