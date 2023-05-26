الحكومة اليمنية: تسيير 7 رحلات جوية إضافية لإجلاء 1250 من مواطنينا في السودان

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، اعتزامها إطلاق 7 رحلات جوية إضافية لإجلاء 1250 من رعاياها في السودان، إلى مطاري العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء جنوب ووسط اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إنها “ستسير سبع رحلات إضافية للخطوط الجوية اليمنية، ابتداءً من يوم الجمعة، لإجلاء اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان والبالغ عددهم 1250″، مشيرة إلى أنه “من المتوقع استكمال عملية الإجلاء يوم الاثنين المقبل”.

وأضافت الوزارة في بيانها أنها “أجلت حتى الآن أكثر من 1590 مواطنا منهم 790 عبر 4 رحلات جوية، الأسبوع الماضي، إلى كل من مطاري عدن وصنعاء، وأكثر من 800 عبر البحر إلى ميناء جدة، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية”.

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

ونقلت الوزارة إحصائيات رسمية تفيد بأن عدد الجالية اليمنية في السودان يتجاوز 17 ألف شخص موزعين على مناطق البلاد.

ويذكر أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، فرار أكثر من 300 ألف شخص من السودان إلى البلدان المجاورة، إثر الاقتتال الذي تشهده عدد من المدن السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.