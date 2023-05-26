صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية

أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صافرات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

موسكو- سبوتنيك. سبق إطلاق صافرات الإنذار إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة “زركالو نيديلي” الأوكرانية، أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار من حدوث غارة جوية.

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يشار إلى أنه في الوقت الحالي، تم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.

وقال ميدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: “أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة”.

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وأوضح المسؤول الروسي: “طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف”.