المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

أحبطت القوات الروسية بنيران مدفعية “مستا – إس” 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية باتجاه كوبيانسك، حسبما كشف مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة “زاباد” الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، اليوم الجمعة.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف ياكيمكين، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، دمرت مدفعية هاوتزر الذاتية الدفع “مستا – إس”، التابعة لقوات ” زاباد “، قرب بلدة كوتشيروفكا، مدفعا معاديا من طراز ” دي -20 “، وأحبطت 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه المحاور الأمامية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مجلس الأمن الروسي: الصراع الأوكراني سيطول ربما لعقود

ولفت ياكيمكين إلى أن طيران مجموعة القوات الغربية نفذت ضربات صاروخية على نقاط الانتشار المؤقت للواء الأغراض الخاصة الأول، ومناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي المنفصل الرابع عشر ووحدة الدفاع الإقليمي، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي “بانتسير- إس” أسقطت ثلاث مسيرات.

وفي وقت سابق، أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية، سبق ذلك إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في مقاطعة روستوف

في سياق متصل، ذكرت صحيفة “زركالو نيديلي” الأوكرانية، أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار من حدوث غارة جوية.