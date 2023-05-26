مباحثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين بشأن العلاقات التجارية والقضايا المشتركة

التقت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، بنظيرها الصيني، وانغ وينتاو، في العاصمة الأمريكية لمناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بكين ضد الشركات الأمريكية العاملة في الصين.

سبوتنيك. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن “ريموندو التقت بوزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية وانغ وينتاو في واشنطن، حيث أجرى الاثنان مناقشات صريحة وموضوعية حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.

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تضمنت المباحثات النظر في المناخ العام لكلا البلدين للتجارة والاستثمار ومجالات التعاون المحتمل، كما تطرقت الوزيرة رايموندو إلى مخاوف بلادها بشأن الموجة الأخيرة من الإجراءات التي اتخذتها الصين الشعبية ضد الشركات الأمريكية العاملة على أراضيها.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع كان جزءا من الجهود الجارية للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين.

من ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن وانغ، خلال الاجتماع مع ريموندو، أعرب عن مخاوفه بشأن السياسة الأمريكية فيما يخص أشباه الموصلات وإجراءات الرقابة على الصادرات ضد الصين.

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ولفت البيان الصيني إلى أن “تخوف الصين من السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية تجاهها، وسياسات أشباه الموصلات، والقيود على الصادرات، ومراقبة الاستثمارات الأجنبية”.