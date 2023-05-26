جمهورية صرب البوسنة والهرسك تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، إن بلاده تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

موسكو – سبوتنيك. جاء ذلك في معرض رد دوديك على سؤال حول ما إذا كان الدفع بالروبل من بين الاحتمالات، فقال “نعم، بالطبع”.

وأضاف رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك: “نحترم الجانب الروسي وسنحترم مطالبه”، مشيرا إلى أنه خلال لقائه مع الرئيس بوتين، تم الإعلان عن موقفه من بقاء تكلفة الغاز الروسي المقدم للجمهورية كما هي، أما فيما يتعلق بمسألة التمويل (أي الدفع) سيتم النظر بطرق مختلفة.

قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون البوسنة صفة “مرشح للعضوية”

وتعتبر جمهورية صرب البوسنة كيانا إقليميا داخل دولة البوسنة والهرسك في جنوب شرق أوروبا، وعلى عكس التوجه الغربي السائد في أوروبا، لم تفرض عقوبات على موسكو.

وفي وقت سابق، أكد زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، أنه لا يمكن أن تكون بلاده جزءا من الناتو، وقال دوديك، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “فيما يتعلق بالعضوية في الناتو، تعرضت صربيا للقصف من قبل الناتو، لا يمكننا أن نكون جزءًا من هذه القوى، لا يمكننا أن نكون جزءًا من الناتو. لقد ألحق الناتو أضرارًا جسيمة بالشعب الصربي”.

وأشار دوديك إلى أن الولايات المتحدة “التي تناضل من أجل حرية الإعلام” تقوم بفرض عقوبات على وسائل الإعلام التي لا تعجبها.