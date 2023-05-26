البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا في الحصول على سلاح معجزة

وقال: “لدى الروس ألف مقاتلة من الجيل الرابع، إذا كنتم ستواجهون روسيا في الجو، فستحتاجون إلى عدد كبير من مقاتلات الجيلين الرابع والخامس، لذلك بعد تحليل التكاليف، فإن الشيء الأكثر منطقية هو بالضبط ما فعلناه – تسليم عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة – لتغطية الفضاء القتالي ومنع الهيمنة الروسية في السماء”.