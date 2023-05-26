البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا في الحصول على سلاح معجزة

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، يوم أمس الخميس، أن مقاتلات “إف-16” الأمريكية لن تكون سلاحًا معجزة بالنسبة لأوكرانيا، وستكلف أكثر بكثير من القذائف والمعدات الأرضية.
وقال: “لدى الروس ألف مقاتلة من الجيل الرابع، إذا كنتم ستواجهون روسيا في الجو، فستحتاجون إلى عدد كبير من مقاتلات الجيلين الرابع والخامس، لذلك بعد تحليل التكاليف، فإن الشيء الأكثر منطقية هو بالضبط ما فعلناه – تسليم عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة – لتغطية الفضاء القتالي ومنع الهيمنة الروسية في السماء”.
وزير الدفاع الأمريكي: نأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات “إف 16” خلال أسابيع
أمس, 12:41 GMT
وفقًا لميلي، فإن الطائرات المقاتلة أغلى بكثير من قذائف المدفعية والمركبات الأرضية، ما يجعل إنفاق الأموال على الدفاع الجوي أكثر فائدة.
وأكد الجنرال: “في الحرب، لا يوجد سلاح معجزة، والطائرة إف-16 ليست كذلك، مثل أي شيء آخر”، وفقا لصحيفة “بوليتيكو”.
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