إيران تدعو إلى المزيد من التعاون المصرفي مع العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، إن “الجانب الإيراني قلل كميات الغاز المتدفق للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين”، مضيفا أن “دفع الأموال لشراء الغاز من إيران لا يوجد فيه أي تأخير وليس هنالك أي ديون”.

وأوضح العبادي أن وفدًا برئاسة وزير الكهرباء سيزور إيران الأسبوع المقبل، لتذليل المعوقات، لافتا إلى أن المسؤولين العراقيين سيبلغون الجانب الإيراني بأن العراق على أعتاب دخول ذروة الأحمال بفعل ارتفاع درجات الحرارة.