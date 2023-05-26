كتب الناشط الحقوقي الأمريكي، أجام باراكا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحجم عن العودة إلى البلاد خوفًا من الانتقام بعد حادث الطائرات المسيرة قرب الكرملين.

في وقت سابق، وصف الصحفي في صحيفة “غري زون”، ماكس بلومنتال، محاولة مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي بأنها خطأ من نظام كييف. وقال باراكا، ردًا على منشور الصحفي على “تويتر “: “هذا يساعد في تفسير سبب تردد زيلينسكي في الظهور في أوكرانيا أخيرًا”. العملية العسكرية الروسية الخاصة الكرملين يتحدث عن خطوات مدروسة للرد الروسي على هجوم الطائرات المسيرة وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة. وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

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