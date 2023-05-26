الطاقة الدولية: لأول مرة الاستثمار في الطاقة الشمسية يتجاوز تمويل استخراج النفط

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن الاستثمار في الطاقة الشمسية من المقرر أن يتجاوز الإنفاق على إنتاج النفط هذا العام للمرة الأولى.

ووفقا للتقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، الذي نشر أمس الخميس، قال بيرول إن العالم يشهد فعليا طفرة في تطوير الطاقة النظيفة من شأنها أن تساعد في الحد من الانبعاثات العالمية إذا استمر هذا الاتجاه.

وأضاف بيرول أن “اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي الجديد آخذ في الانتعاش”، مضيفا: “هذا تحول مذهل ودراماتيكي”.

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وأوضح أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق في عام 2023، إلى 382 مليار دولار، ما يتجاوز 371 مليار دولار المتوقع إنفاقها على إنتاج النفط.

بينما في عام 2013، تم إنفاق 636 مليار دولار على إنتاج النفط و127 مليار دولار على الطاقة الشمسية.

ووصف بيرول الطاقة الشمسية بـ”نجمة استثمارات الطاقة العالمية”.