محمد صلاح يعتذر لجماهير ليفربول في رسالة مؤثرة بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا

قدم قائد المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمس الخميس، اعتذاره لجماهير الفريق، بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة.
ونشر محمد صلاح تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الخميس، بمثابة اعتذار لجماهير فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ سنوات.
I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM
— Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023
وقال النجم المصري:
لقد دمرت تماما، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لفشلنا في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى هذا الدوري العام المقبل وفشلنا.
وأكد محمد صلاح أن تأهل ليفربول الإنجليزي للمنافسة هو الحد الأدنى، معربا عن أسفه لذلك، مضيفا: “لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة، نحن نخذل أنفسنا”.
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ويشار إلى أن فريق ليفربول قد فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2023-2024، وذلك بعدما حسم منافسه الإنجليزي مانشستر يونايتد المقعد الأخير.
ويذكر أن ليفربول الإنجليزي قد توّج بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورغن كلوب في موسم 2018-2019، على حساب منافسه التقليدي توتنهام، في وقت سيخوض ليفربول منافسات الدوري الأوروبي، لتكون المرة الأولى التي يخوض فيها قائد المنتخب المصري محمد صلاح، منافسات الدوري الأوروبي مع “الريدز”.
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