علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي الكمي في صناعة الأدوية

أعلن مركز الكم الروسي، اليوم الجمعة، أن علماء روس تمكنوا من استخدام الذكاء الاصطناعي الكمّي لأول مرة لتطوير عقاقير جديدة.

وذكر المركز لوكالة “سبوتنيك”، أن مجموعة دولية من العلماء في مركز الكم الروسي وشركة “جيرو” السنغافورية استطاعت تحقيق طفرة في مجال الكيمياء الطبية.

وأضاف المركز أن العلماء استخدموا لأول مرة خوارزميات التعلم الآلي الكمي للبحث عن مركبات كيميائية جديدة ذات خصائص طبية محتملة.

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وأوضح أن العلماء نحجوا في تطبيق الخوارزميات الهجينة، لما يسمى بالتعلم الآلي الكمي الكلاسيكي بنجاح على تخليق جزيئات دوائية جديدة.

وأشار المركز إلى أنه خلال التجربة، تم استخدام كل من أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية والكمية للتعرف على “المعاني” أو الأنماط المسؤولة عن الخصائص الكيميائية والطبية المفيدة في الهياكل الكيميائية الجديدة الناتجة عن الخوارزمية.

ولفت المركز الروسي إلى أنه على الرغم من حقيقة أن جميع هذه الهياكل لم يتم فحصها بدقة في المختبر، إلا أن العمل يوضح إمكانيات التعلم الآلي الكمي لتسريع التطورات في مجال الكيمياء الطبية والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية.