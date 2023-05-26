استطلاع رأي يرجح فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

رجح استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة الأبحاث التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، سيحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لصالحه.

وذكرت صحيفة “حرييت”، ان أكثر من 3000 شخص من 26 مقاطعة شاركوا في هذا الاستطلاع.

وأضافت أنه تم استطلاع رأي المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، والذين يحق لهم التصويت والمقيمين في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لنتائج الاستطلاع، سيتم إعادة انتخاب أردوغان بنسبة 53.7% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحسب الصحيفة، تشير التقديرات إلى أنه في الجولة الثانية سيكون هناك تحول في الأصوات بنسبة 1.75% لصالح أردوغان و1.25% لصالح كمال كيلجدار أوغلو من الـ 5% من الأصوات الممنوحة للمرشح السابق سنان أوغان في الجولة الأولى، وسيتم توزيع الناخبين المترددين المتبقين بشكل متناسب.

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يذكر أنه في 14 مايو/أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.

تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.