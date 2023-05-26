مشاهد بمنظور عين الطائر لمدينة أرتيوموفسك بعد التحرير…فيديو

تم نشر اللقطات الأولى لأرتيوموفسك من منظور عين الطائر على شبكة الإنترنت بعد أن تم تحريرها بالكامل.
لقد دمرت المدينة بشدة، وجاء النصر هنا بتكلفة باهظة. صوّر الفيديو المراسل العسكري لوكالة “سبوتنيك”.
تُظهر اللقطات مناطق مختلفة من المدينة، موحّدة بشيء واحد – دمار واسع النطاق بعد المعركة من أجل المدينة. يبدأ الفيديو بمروحية تحلق فوق مسار سكة حديد، حيث كان القتال شرسًا.
لم يبق مبنى واحد في المناطق السكنية، ذات المباني الشاهقة. كان على الطائرات الهجومية الروسية أن تقضي على مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية من كل مدخل. انهارت العديد من المنازل جزئيًا، وفي مكان ما تحطمت الطوابق العليا، ودمرت مباني كاملة في مكان ما. يرفرف علم روسي فوق أحد المباني الشاهقة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد جميع الهجمات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك… فيديو
07:28 GMT
تضررت كنيسة جميع القديسين بالقرب من وسط المدينة. تظهر أيضًا في شريط الفيديو عدة مرات عجلة فيريس في الحديقة، والتي بقيت عمليا كما هي، ومسلة تكريما للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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