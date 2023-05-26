مشاهد بمنظور عين الطائر لمدينة أرتيوموفسك بعد التحرير…فيديو

تُظهر اللقطات مناطق مختلفة من المدينة، موحّدة بشيء واحد – دمار واسع النطاق بعد المعركة من أجل المدينة. يبدأ الفيديو بمروحية تحلق فوق مسار سكة حديد، حيث كان القتال شرسًا.

لم يبق مبنى واحد في المناطق السكنية، ذات المباني الشاهقة. كان على الطائرات الهجومية الروسية أن تقضي على مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية من كل مدخل. انهارت العديد من المنازل جزئيًا، وفي مكان ما تحطمت الطوابق العليا، ودمرت مباني كاملة في مكان ما. يرفرف علم روسي فوق أحد المباني الشاهقة.