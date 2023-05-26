ميدفيديف: المفاوضات مع زيلينسكي ونظام كييف مستحيلة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، طالما يوجد نظام كييف وفلاديمير زيلينسكي، فإن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة، ولكن عاجلا أم آجلا سيتعين على كييف التفاوض.

قال ميدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: “طالما هناك نظام كييف، والمهرج زيلينسكي، فإن المفاوضات مستحيلة”.

وأضاف ميدفيديف: “عاجلًا أم آجلًا، يجب أن نتفاوض. كل شيء ينتهي بالمفاوضات وهذا أمر لا مفر منه، لكن طالما بقي هؤلاء في السلطة، فإن الوضع بالنسبة لروسيا من حيث المفاوضات لن يتغير”.

وفي حديثه عن خطط السلام المقترحة لحل الوضع في أوكرانيا، أشار إلى أنها “كلها بحاجة إلى الدراسة”.

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