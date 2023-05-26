كوريا الجنوبية تستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية

وأضافت الوزارة أن نحو 2500 جندي يشاركون في التدريبات التي تستمر خمسة أيام، وانطلقت في بوتشون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، كما تشارك في التدريبات دبابات ومدافع “هاوتزر” وطائرات مقاتلة.

وتابعت الوزارة، في إفادة صحفية: “التدريبات أظهرت قدرة جيشنا واستعداده للرد على التهديدات النووية والصاروخية واحتمال الهجوم الشامل من كوريا الشمالية”.

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وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أنّ الزعيم كيم جونغ أون وافق على الاستعدادات الأخيرة لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري من كوريا الشمالية.