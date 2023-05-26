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زهر الليلك يزين حدائق موسكو وسان بطرسبورغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يلتقطون الصور بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.

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© Sputnik . Vitaliy Belousov

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أشخاص يلتقطون الصور بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقترب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

2/6
© Sputnik . Alexander Galperin

/

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فتاة تقترب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يتنزهون بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.

3/6
© Sputnik . Vitaliy Belousov

/

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أشخاص يتنزهون بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

كلب بالقرب من شجيرة الليلك الأبيض مزهرة في سانت بطرسبورغ.

4/6
© Sputnik . Alexei Danichev

/

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كلب بالقرب من شجيرة الليلك الأبيض مزهرة في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يتنزهون في حديقة بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

5/6
© Sputnik . Alexander Galperin

/

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أشخاص يتنزهون في حديقة بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

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© Sputnik . Alexander Galperin

/

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شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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