زهر الليلك يزين حدائق موسكو وسان بطرسبورغ

أشخاص يلتقطون الصور بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.
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أشخاص يلتقطون الصور بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.
فتاة تقترب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
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فتاة تقترب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
أشخاص يتنزهون بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.
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أشخاص يتنزهون بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.
كلب بالقرب من شجيرة الليلك الأبيض مزهرة في سانت بطرسبورغ.
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كلب بالقرب من شجيرة الليلك الأبيض مزهرة في سانت بطرسبورغ.
أشخاص يتنزهون في حديقة بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
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أشخاص يتنزهون في حديقة بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
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شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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