أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن القوات المسلحة أسقطت 20 مسيرة أوكرانية في اتجاهات عدة.
وبحسب بيان الوزارة: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ من طراز “هيمارس” وصاروخًا تكتيكيًا من طراز “غروم-2” وصاروخًا بعيد المدى من طراز “ستورم شادو”.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عشرين طائرة أوكرانية من دون طيار خلال النهار، في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وزولوتاريفكا، وميكولايفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأرتيوموفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولايا بريستان، وفيليكا ليبيتيكا، في مقاطعة خيرسون، وكومسومولسكوي وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 200 جندي أوكراني وتدمير مستودع للذخيرة في اتجاه دونيتسك
12:00 GMT
وجاء في البيان الصادر، اليوم الجمعة: “دمرت القوات الروسية مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في هجوم صاروخي متعدد”.
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4341 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9302 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4908 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10464 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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