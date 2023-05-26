الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية وصواريخ متعددة بعيدة المدى

وبحسب بيان الوزارة: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ من طراز “هيمارس” وصاروخًا تكتيكيًا من طراز “غروم-2” وصاروخًا بعيد المدى من طراز “ستورم شادو”.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عشرين طائرة أوكرانية من دون طيار خلال النهار، في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وزولوتاريفكا، وميكولايفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأرتيوموفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولايا بريستان، وفيليكا ليبيتيكا، في مقاطعة خيرسون، وكومسومولسكوي وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.