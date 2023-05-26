تونس…القبض على 6 من منظمي الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، القبض على 6 من منظمي الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.

جاء ذلك وفق بيان للحرس الوطني التونسي، نقلته وسائل إعلام محلية بينها التلفزيون الرسمي.

وبحسب البيان: “أطاحت فرقة الإرشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس (جنوب) والفرقة المركزية الثانية بإدارة الاستعلامات والأبحاث بأحد أبرز العناصر المتورطة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية بالجهة”.

وأكد أن المحتجز صدر بحقه 24 بلاغا لوحدات أمنية وقضائية ومتورط في قضايا أبرزها “الاتجار بالأشخاص وتكوين وفاق (تشكيل عصابي) قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت”.

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وأضاف البيان: “كما تمكن فريق مشترك بين الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث وفرقة الإرشاد البحري بصفاقس من إلقاء القبض على أربعة منظمي عمليات هجرة غير نظامية مفتش عنهم من أجل تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة، كما تم القبض على آخر في ولاية المهدية الساحلية شرقي البلاد”.

وختم البيان بالقول: “ضبطت دورية مشتركة بين فرقة الإرشاد البحري بقرقنة (جنوب) ومركز الحرس البحري بسيدي يوسف (شمال غرب) 21 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة”.

وتبذل السلطات التونسية جهودا كبيرا للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأعلنت في 7 مايو/أيار الجاري إحباط 20 عملية هجرة غير شرعية متوجهة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وضبط 805 أشخاص خلال ليلة واحدة.

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وتسجل تونس التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للمغادرة إلى إيطاليا.