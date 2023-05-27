الأمم المتحدة: ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ "صفقة الحبوب"

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن إعادة ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير المواد الغذائية والأسمدة سيسهل تنفيذ “صفقة الحبوب”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار “ليس بين يدي الأمم المتحدة وحدها”.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: “بالشراكة مع “أفريكسيم بنك”، يقوم “يونيكتاد” (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) بتطوير منصة تداول من أجل ضمان المعاملات الفعّالة بين مصدّري الأغذية والأسمدة الروس والمشترين في أفريقيا”.

وقال: “من الواضح أن ربط البنوك الروسية ذات الصلة في تجارة الأسمدة والمواد الغذائية (التي لا تخضع للعقوبات) سيسهل تنفيذ (صفقة الحبوب) ولكن كما تعلمون هذا القرار ليس بيدي الأمم المتحدة وحدها”.

الخارجية الروسية: تمديد صفقة الحبوب حتى 17 يوليو دون أي تغييرات

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 22 أيار/ مايو، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من “صفقة الحبوب”، ما يعقد العملية، لكن الاتصالات بشأنه ستستمر.