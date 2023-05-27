ألمانيا تتعهد بحماية دول البلطيق في حال "تعرضها للهجوم"

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، بتوفير الحماية لدول البلطيق في حالة “وقوع هجوم عسكري” عليها.
ووصل شولتس ورئيس وزراء لاتفيا كريسغانيس كارينز، ورئيس وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأستونية تالين في زيارة رسمية.
والتقى شولتس برئيس الوزراء الإستوني كايا كالاس، وبعد ذلك عقد رؤساء حكومات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا عشاء عمل مشتركًا ومؤتمرًا صحفيًا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الإستونية.
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25 مايو, 16:53 GMT
وقالت وزيرة دفاع لاتفيا، إينارا مورنيتسيه، في 24 أيار/ مايو، إنه لا يجوز للدول الغربية أن تتوقع التراجع من قبل روسيا عما أقدمت عليه في الوقت الراهن.
ونقلت محطة إذاعة “polskieradio” عن الوزيرة، قولها: “المجتمع الدولي سيكون مخطئا، إذا كان يعتقد أن النزاع في أوكرانيا قد أضعف روسيا تماما وأنها لم تعد قادرة على تقديم مفاجآت استراتيجية جديدة”.
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