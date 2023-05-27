الأمم المتحدة: ملايين الألغام الارضية تعرقل وصول المساعدات في اليمن

حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين الألغام الأرضية تعرقل وصول المساعدات في اليمن وتهدد حياة المدنيين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” على “تويتر” مساء اليوم الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة “أوتشا”: “لا تزال ملايين الألغام الأرضية والمتفجرات تهدد حياة المدنيين في اليمن، وتعيق حركة الأشخاص والبضائع، كما تعيق وصول المساعدات الإنسانية”.

وأضاف المكتب الأممي: “تواصل الأمم المتحدة وشركاء قطاع التعامل مع الألغام أنشطة التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب”.

لا تزال ملايين الألغام الأرضية والمتفجرات تهدد حياة المدنيين في #اليمن، وتعيق حركة الأشخاص والبضائع، كما تعيق وصول المساعدات الإنسانية.

تواصل الأمم المتحدة وشركاء قطاع التعامل مع الألغام أنشطة التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب. المزيد ⬅️ https://t.co/1ZpHQmm5mC pic.twitter.com/KDSDReXirB — OCHA Yemen (@OCHAYemen) May 26, 2023

وأواخر فبراير/شباط الماضي، قدرت جماعة “أنصار الله” اليمنية، سقوط أكثر من 8 آلاف ضحية إثر مخلفات الحرب وقنابل عنقودية تتهم الجماعة التحالف العربي بقيادة السعودية باستخدامها في عملياته العسكرية في اليمن.

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ووقتها، قال مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في صنعاء، علي صفرة: “منذ العام 2015 وحتى اليوم سجلت 8104 ضحايا هذه القنابل العنقودية ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات”.

وأضاف: “بلغ عدد المكتشفات من الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب خلال العام الماضي 20252 لغمًا وقنبلة”.

في المقابل، تتهم الحكومة اليمنية، “أنصار الله”، بزرع ملايين الألغام اليمنية في محافظات مختلفة في البلاد.