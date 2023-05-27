روسيا تنجح في وضع قمر "كوندور" للمراقبة في مداره

تم إطلاق صاروخ حامل من طراز “سويوز 2.1 أ” مع القمر الصناعي “كوندور إف كي أ” في الساعة 00:15 بتوقيت موسكو، يوم السبت، (21:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، ثم انفصل معزز فريغات مع القمر الصناعي عن المرحلة الثالثة للصاروخ “سويوز”.